Обвал виробництва бензину у РФ

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Російський паливний ринок стикається з новими труднощами, на тлі зниження виробництва бензину, скорочення експорту та дефіциту пального влада РФ розглядає додаткові заходи для стабілізації ситуації.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерел у галузі, минулого тижня обсяги виробництва бензину в Росії впали приблизно на чверть порівняно із середньодобовим рівнем червня минулого року.

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Як зазначає агентство, через нестачу пального та подальше зростання цін російська влада шукає механізми підтримки внутрішнього ринку. Серед варіантів, які наразі обговорюються, — надання субсидій на імпортне пальне, що могло б допомогти стримати подорожчання.

Водночас, за даними ринкових джерел і LSEG, у першій половині червня морський експорт російських нафтопродуктів зменшився приблизно на 15% у порівнянні з аналогічним періодом травня.

Однією з ключових причин такого скорочення називають позапланові ремонти нафтопереробних підприємств після серії атак дронів.

Попри це, поставки дизельного палива та газойлю залишаються відносно стабільними. У квітні морський експорт цих видів пального зріс на 8% порівняно з березнем і досяг близько 3,25 млн тонн. У травні обсяги експорту істотно не змінилися.

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Найбільшими імпортерами російського дизельного палива, як і раніше, залишаються Бразилія та Туреччина.

Раніше повідомлялося, що економіка РФ слабшає через падіння цін на нафту і удари по інфраструктурі.

Ми раніше інформували, що у МЗС Індії заявили, що від 2022 року активно закуповували російську нафту на прохання США, оскільки Вашингтон прагнув стабілізувати світовий нафтовий ринок і стримати зростання цін.

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