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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Росії обвалився стратегічний міст разом із потягом: що відомо про загадковий інцидент (фото)

Разом із мостовою конструкцією обвалився вантажний потяг, а рух між регіонами порушено.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Прапор Росії

Прапор Росії / © pixabay.com

В Архангельській області РФ обвалився проліт залізничного мосту через річку Віледь, унаслідок чого з рейок зійшли вагони вантажного потяга. Рух важливою транспортною магістраллю зупинили. У медіа з'явилися припущення про можливу диверсію, однак офіційного підтвердження цієї версії немає.

Про це повідомляє аналітичний канал Exilenova+.

Інцидент стався вранці 10 листопада, приблизно о 05:10, на перегоні Черемуха — Віледь.

Під час обвалення мостової конструкції з колії зійшла частина вантажного складу. За попередніми даними, постраждалих немає.

В Архангельській області РФ обвалився проліт залізничного мосту. / © Exilenova+

В Архангельській області РФ обвалився проліт залізничного мосту. / © Exilenova+

В Архангельській області РФ обвалився проліт залізничного мосту. / © Exilenova+

В Архангельській області РФ обвалився проліт залізничного мосту. / © Exilenova+

Переправа через Віледь розташована на залізничній магістралі, яка забезпечує пасажирське та вантажне сполучення центральної частини Росії з північними регіонами, зокрема Воркутою.

Через аварію рух на ділянці повністю призупинили, а щонайменше вісім пасажирських потягів затримали.

Партизани «Атеш» натякнули на нові обвали мостів у Росії

На тлі інциденту в Архангельській області партизанський рух «Атеш» опублікував повідомлення, у якому натякнув, що подібні випадки можуть статися й в інших регіонах РФ.

«Мости обвалюватимуться не лише в Архангельській області. Спостерігаємо…» — заявили партизани.

В «Атеш» також іронічно прокоментували можливу реакцію російської влади.

«І одразу випередимо путінських бюрократів з їхніми поясненнями: звісно, все це відбувається "випадково" — винятково через технічні несправності».

У Росії дрони атакували важливий авіаремонтний завод

Нагадаємо, у ніч проти 10 листопада в Новгородській області РФ пролунала серія вибухів поблизу 123-го авіаційного ремонтного заводу у Старій Руссі. За повідомленнями OSINT-каналів та російських пабліків, підприємство могло опинитися під атакою безпілотників.

Місцеві жителі розповіли про потужні вибухи, а в районі заводу помітили пожежні машини. Ще напередодні ввечері в області оголосили загрозу дронів та попередили про можливі перебої з мобільним інтернетом.

123-й авіаремонтний завод обслуговує військово-транспортну авіацію Росії, зокрема літаки Іл-76, Іл-78, Л-410 та авіаційні двигуни. Підприємство відіграє важливу роль у підтриманні справності російського військового авіапарку.

Офіційно масштаби можливих пошкоджень заводу наразі не підтверджені.

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