У Росії офіційно заборонили ображати вояків: можна сісти за ґрати на 15 років

У РФ заборонили ображати і "дискредитувати" окупантів. За це навіть можна буде потрапити до в'язниці.

У Росії ухвалили зміни до закону, згідно з якими за "дискредитацію" російських військових, які воюють в Україні, можна потрапити за ґрати на 15 років.

Про це йдеться на сайті Держдуми РФ.

"Ухвалено закон про заборону дискредитації та наклепу щодо учасників спеціальної військової операції (війни – ред.). Усі, хто сьогодні, ризикуючи своїм життям, забезпечує безпеку країни та громадян, захищені від провокацій і брехні. Подібні дії неприпустимі. Покарання негідникам загрожує суворе – до 15 років позбавлення волі", - заявив керівник Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

Згідно з поправками до Кримінального кодексу РФ, норми про відповідальність "за публічні дії, спрямовані на дискредитацію ЗС РФ", буде також поширено на "добровольчі формування, організації або фізичних осіб, які сприяють у виконанні завдань, покладених на Збройні Сили".

Зокрема, покарання за "дискредитацію військових" зросте з 3 до 5 років, за "повторну дискредитацію, що призвела до небезпечних наслідків" – з 5 до 7 років позбавлення волі. Максимальний термін за ґратами також збільшили до 15 років, а штрафи – до 5 млн рублів.

За "дискредитацію добровольчих формувань, організацій або фізичних осіб, які виконують завдання для ЗС РФ" встановили штрафи до 50 тисяч рублів для громадян і до 500 тисяч рублів для юридичних осіб (від 24 тисяч до 245 тисяч гривень).

Зазначається, що кримінальне покарання настає в разі, якщо порушника вже притягували до адміністративної відповідальності за аналогічні дії протягом 1 року.

Нагадаємо, для російських військ, що діють на Донецькому напрямку, також встановили обмеження. Хоча в цьому випадку йдеться про ліміт використання боєприпасів, адже окупанти відчувають їхню нестачу.

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