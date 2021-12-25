У Росії оголосили про відведення 10 тисяч військових від кордону з Україною

У Росії оголосили про відведення 10 тисяч військових від кордону з Україною

Південний військовий округ РФ нібито повертає їх у місця постійної дислокації.

У Росії оголосили про відведення 10 тисяч військових від кордону з Україною після чергового повідомлення Bloomberg про нарощення сил.

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Як повідомляє "Ехо Москви", військові повертаються після навчань на полігонах Ростовської області, Ставропольського і Краснодарського країв, а також окупованого Криму до своїх постійних пунктів дислокації.

"Південний військовий округ повертає у місця постійної дислокації 10 тисяч солдат, яких перекидали, зокрема і до кордонів з Україною. Вони приблизно місяць проводили польові навчання на полігонах у Ростовській області, Ставропольському і Краснодарському краях, а також в окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від осені у західних ЗМІ почали з'являтися публікації про стягування російських військ до кордонів України. Ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

22 грудня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тис. російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тис. На випадок повномасштабного вторгнення Росії в Україні ухвалили таємний документ - план оборони, в якому вперше детально прописані дії кожної інституції чи структури.

Натомість у Кремлі заявляють, що Російська Федерація переміщає свої війська на своїй території - це її суверенне право.

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