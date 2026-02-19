У Росії огіркова криза, обмеження на купівлю "в одні руки"

У РФ ціни на огріки б’ють рекорди / © Associated Press

У Росії огірки продаються в 2—3 рази дорожче за середній рівень. У деяких супермаркетах огірки вже коштують більше, ніж імпортні банани, і крамниці були змушені запровадити ліміти на кількість товару, який може придбати один покупець.

Про це пише видання Reuters.

Лише за два місяці, від грудня до лютого, вартість огірків у середньому по країні подвоїлась і перевищила 300 рублів за кілограм.

Одна з найтиражованіших газет Росії навіть роздала читачам насіння огірків, щоб вони могли вирощувати овочі вдома самостійно.

Російські політики спробували заспокоїти населення, заявивши, що ціни знизяться. Навіть запропонували уряду запровадити обмеження на торгову націнку для роздрібних мереж на базові продукти харчування. Антимонопольна служба Росії теж не стала пасти задніх та направила виробникам і рітейлерам запити з вимогою пояснити причини підвищення цін.

«Огіркова криза» — не ізольоване явище. Від початку 2025 року загальний рівень споживчих цін у Росії зріс на 2,1% — частково через підвищення ПДВ, яке набрало чинності від 1 січня. Центральний банк Росії прогнозує річну інфляцію на рівні до 5,5% 2026 року», — зазначають журналісти.

Усі ці цінові стрибки позначаються і на гаманцях росіянців, і на рівні інфляції в країні-окупанті. Також росіяни скаржаться на зростання комунальних платежів, цін на паливо, продукти харчування та ціни в ресторанах.

Що з економікою Росії — останні новини

Російська економіка входить у найважчий період від початку повномасштабної війни. За останній рік доходи від нафти й газу впали на 22%.

Зростання військових витрат більше не стимулює економіку, а бюджетний дефіцит наближається до 3% ВВП — невелика цифра за європейськими мірками, але серйозна за відсутності іноземних інвестицій і кредитів.

Санкції Заходу також відіграють свою роль, незважаючи на зусилля Росії знайти нових покупців.

Китай, Індія та меншою мірою Туреччина збільшили свої закупівлі після вторгнення до України, оскільки експорт до Європи різко скоротився. Однак станом на 2026 рік їхній сукупний бізнес блідне в порівнянні з тим, скільки країни, що запровадили санкції, купували напередодні війни.

Ісаак Леві, політичний аналітик Центру досліджень енергетики та чистого повітря, сказав: «Доходи Росії від експорту викопного палива 2025 року були на 13% нижчими за довоєнний рівень, що спричинено жорсткішими санкціями, ударами безпілотників України по енергетичній інфраструктурі, боротьбою за пошук нових ринків для експорту газу та зниженням світових цін на нафту. Цей тиск неухильно виснажує доходи, на які Москва покладається».

Ще до запровадження нових санкцій російська економіка прямувала до рецесії. Центральний банк був змушений підвищити процентні ставки до рекордно високих показників понад 20%, щоб стримати шалену інфляцію після перших трьох років війни з величезними військовими витратами.

Високі відсоткові ставки, які зараз знизилися до 16%, почали стримувати інфляцію, але поглинали прибутки компаній та грошові резерви. В результаті інвестиції зупинилися, виробництво в деяких секторах різко скоротилося, а неплатежі різко зросли по всій економіці.

Економісти кажуть, що масове розширення корпоративного кредитування Росією впродовж перших трьох років війни у поєднанні з тривалим періодом високих процентних ставок, призвело до глибоких проблем у банківській системі.

Росія також значною мірою покладалася на оподаткування своїх найбільших енергетичних гігантів для фінансування своєї військової машини. Але цього місяця Путін розширив податкові пільги для двох найбільших енергетичних гігантів Росії, «Газпрому» та «Роснєфті», які зіткнулися зі зростальним фінансовим тиском.

І чи не найголовніше — економічні проблеми Росії починають проникати в широкі кола населення. Попри репресивну систему, суспільне невдоволення в Росії зростає. За даними соціологів, кількість росіян, які повідомляють про погіршення свого добробуту, утричі перевищує тих, хто відчуває покращення.