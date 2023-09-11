У Росії окупант повернувся з війни і зґвалтував 10-річну падчерку на очах у дружини

У Росії 36-річний окупант повернувся з війни проти України та зґвалтував 10-річну падчерку на очах у дружини.

Про це пишуть російські правозахисники.

Інцидент стався в одному із сіл Орловської області ще у березні 2023 року, проте про це стало відомо після вироку російського суду. За даними правозахисної організації, окупант був контрактником та воював проти України від серпня до листопада 2022 року. Після повернення з війни він почав вживати алкоголь та знущатись із членів своєї родини.

У березні 2023 року окупант будучи нетверезим, вдарив 10-річну падчерку та почав її ґвалтувати. Це побачила мати дівчинки та кинулась захищати дитину.

На суді загарбник провину визнав. Його засудили до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Чернігівщині до 12 років засудили солдата РФ, який катував людину, щоб "вибити" дані про ЗСУ.

Також у Харківській області під час окупації троє росіян жорстоко зґвалтували молоду дівчину. Вони викрали її з дому, посадили до БТР та вчинили групове сексуальне насильство.

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