У Росії опублікували карту країн, які Путін міг би озброїти, щоб вдарити "по ворогах"

На російському телебаченні показали карту країн, які президент РФ Володимир Путін міг би озброїти для того, щоб вони атакували “чутливі об’єкти” на території країн Заходу. Такі погрози він висловив у контексті того, що країни НАТО передали Україні ракети великої дальності, а союзники дали дозвіл атакувати цілі на території Росії.

Про це в неділю, 9 червня, повідомило видання Newsweek.

Російська пропагандистка Ольга Скабеєва в ефірі своєї телепрограми заявила, що Москва могла б “почати постачати такі ж високоточні ракети великої дальності, тільки кращої якості, тому що вони російські, тим країнам, які бажають вдарити по наших ворогах”.

Виділивши кілька країн на карті, Скабєєва припустила, що Москва може надіслати ракети єменським повстанцям-хуситам та кільком іншим країнам.

“На карті не тільки Каракас і Куба, куди ми могли б відправити ракети, але й повстанці-хуси в Ємені та Північна Корея”, – сказала вона.

Карта країн, які Росія може озброїти для ударів по Заходу / Фото: скриншот з відео

Скабеєва також вкотре вдалася до ядерного шантажу стосовно країн Заходу.

“Інший варіант — класичний і традиційний, а саме ядерний удар. У нас немає іншого виходу, якщо безпека нашої країни під загрозою. Ми будемо змушені запустити ядерну ракету”, – пригрозила вона.

Як у Кремлі погрожували країнам Заходу

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль “розгляне” можливість надсилання зброї російського виробництва іншим країнам у відповідь на дії Заходу.

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“Якщо вони вважають можливим доставляти таку зброю в зону бойових дій, щоб завдавати ударів по нашій території і створювати нам проблеми, чому ми не маємо права постачати таку ж зброю в деякі регіони світу, де вони можуть використовувати для завдання ударів по чутливих об'єктах країн, які роблять це з Росією?” - сказав Путін під час щорічного Міжнародного економічного форуму країни в Санкт-Петербурзі.

“Давайте змусимо США та їхніх союзників відчути прямий вплив використання російської зброї третіми сторонами”, — підхопив цю погрозу заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв.

"Це може бути будь-хто, хто вважає "країну янкі" своїм ворогом, незалежно від його політичних переконань чи міжнародного визнання", - додав він у коментарях російському державному інформаційному агентству ТАСС.

Нагадаємо, російська військово-морська група, що складається з трьох кораблів і атомного підводного човна, відвідає Кубу наступного тижня.

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