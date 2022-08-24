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У Росії оштрафували військового пенсіонера, який розповідав про помилки "спецоперації"

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У Росії оштрафували військового пенсіонера, який розповідав про помилки "спецоперації"

Фото: Associated Press

У Росії на 3 млн рублів оштрафували військового пенсіонера.

Чоловік у соціальних мережах публічно вказував Міноборони РФ на помилки "спецоперації". 

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди. 

За даними суду, чоловік у соціальних мережах від березня критикував російську армію та публічно нібито ображав російських окупантів. Також росіянин розповідав про помилки "спецоперації".

Під час суду чоловік визнав провину та погодився співпрацювати зі слідством. Суд визнав його винним та оштрафував на 3 млн рублів. 

Нагадаємо, російські окупанти 24 серпня ракетами обстріляли станцію Чаплине у Дніпропетровській області.

Президент Володимир Зеленський під час засідання ООН повідомив, що росіяни вбили щонайменше 15 людей, ще 50 осіб зазнали травм. 

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