У Росії озброєні люди зі стріляниною захопили нафтове родовище: що відбувається (відео)

В Іркутській області РФ два десятки озброєних людей у камуфляжній формі висадилися з гелікоптерів на територію містечка нафтовиків компанії “Дулісьма”.

Відповідне відео публікують у Telegram-каналах.

Як видно на опублікованих кадрах, людей у цивільному вивели із бараків, вишикували біля стіни з піднятими за головами руками, декого змусили лягти лицем до землі. Під час “нальоту” лунали постріли вгору та матірна лайка.

Інцидент пояснюють “активною зміною контролю" над активом, що належить заарештованому екс-власнику російського банку "Югра" Олексію Хотіну. Його звинувачують у розкраданні коштів, оскільки 98% (близько 240 млрд руб) всіх кредитів, виданих банком, направлялися на фінансування бізнесу його власника у сфері нерухомості та нафтовидобутку. Від квітня 2019 року Хотін перебуває під домашнім арештом.

Людей зі зброєю називають як представниками приватних охоронних фірм, так і бійцями підрозділу СОБР, що входить до складу Росгвардії.

Однак у російському МВС у коментарі Telegram-каналу "Подъем" повідомили, що знають про те, що відбувається у нафтовому містечку, але їхні співробітники у подіях не беруть участі. "Не наше відомство займалося рейдом", - сказали там.

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Нагадаємо, раніше в російському місті Електросталь (Московська область) під час показових виступів солдати Росгвардії почали стріляти в глядачів з дітьми з автоматів холостими патронами.

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