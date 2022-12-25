У Росії п'яні мобілізовані влаштували бійку з цивільними і кинули в них гранатою

У Росії мобілізовані влаштували бійку з цивільними біля одного з кафе.

У Воронезькій області РФ російський військовослужбовець кинув гранату в опонентів під час масової бійки.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Інцидент стався в ніч із 23 на 24 грудня. Увечері російський доброволець та його мобілізований товариш відпросилися у керівництва та вирушили до селища за продуктами. Однак лише продуктами росіяни не обмежилися і вирішили випити в місцевому кафе.

Після кількох чарок у російських новобранців почався конфлікт з іншими відвідувачами. Сперечатися усі повиходили надвір, де і почалася масова бійка. Однак один з вояків вирішив закінчити конфлікт епічно - він дістав гранату і кинув її у бік своїх опонентів.

Внаслідок вибуху постраждала одна людина. Крім того було пошкоджено два припарковані автомобілі, а в кафе повилітали вікна.

Нагадаємо, наркозалежного з Підмосков'я в Росії розчавило снігом після того, як він вистрибнув з балкона.

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