У Росії п'яний депутат Путіна, ексшахіст Карпов, впав біля Держдуми і опинився у реанімації

У Москві депутат від партії Путіна "Єдина Росія", колишній чемпіон світу із шахматів Анатолій Карпов, будучи нетверезим, впав біля приміщення Держдуми і тяжко травмувався. Зараз путінський депутат у комі.

Про це пишуть російські телеграм-канали та підтвердив помічник Карпова Альберт Степанян.

Повідомляється, що депутат від партії Путіна був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Він впав просто біля приміщення Держдуми.

Путінського п'яницю госпіталізували медики. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму та перелом лівої стегнової кістки.

Російський пропагандистський канал Міноборони РФ "Звезда" спробував збрехати, що нібито на Карпова напали невідомі, але навіть помічник та донька депутата це спростували. Зараз Анатолій Карпов перебуває у відділенні нейрореанімації Інституту ім. Скліфосовського у стані штучної коми.

Алкоголізм серед путінських прихвостнів

Раніше російське видання "Медуза" повідомляло, що диктатор Путін почав приділяти особливу увагу алкоголізму, тому що на тлі війни в Україні російські чиновники стали набагато частіше та значно більше пити алкоголь. Особливо турбує Путіна стан "деяких людей із його ближнього кола".

"Люди від лютого так знімають стрес. Міністри, їхні заступники, навіть деякі віцепрем'єри, працівники адміністрації президента та Радбезу, частина керівників держкорпорацій, губернатори", - розповів "Медузі" неназваний співрозмовник.

Інформацію про те, що оточення Путіна часто випиває підтвердили також джерела авторитетного журналу The Economist. Там зазначали, що через війну серед російських еліт почалося масове пияцтво, через що Путін навіть робив їм зауваження.

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