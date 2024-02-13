У Росії п'яний машиніст спричинив масштабну аварію на залізниці – відео, фото

У Челябінській області Росії п'яний машиніст спричинив аварію на залізниці – ввечері 12 лютого зіштовхнулись тепловоз та вантажний потяг. Машиніст порушив правила руху та проїхав на заборонний сигнал світлофора.

Про це пише Baza.

Відомо, що машиніст тепловоза – 46-річний Андрій – приїхав на зміну уже п'яним. Він умовив фельдшера, щоб замість нього медогляд пройшов його помічник, бо у нього нібито був підвищений тиск. У результаті фельдшер вніс записи до книги обліку та допустив чоловіків до зміни — сам Андрій продовжив пити алкоголь у кабіні тепловоза.

У результаті аварії з рейок зійшли 12 вагонів вантажного потяга та локомотив. Пізніше експертиза показала, що у крові чоловіка було 1,08 проміле алкоголю. Проте під час першої перевірки алкотестер показав 1,78 мг/л. Наразі його затримано.

Алкоголь у крові машиніста тепловоза / Фото: Baza

Фельдшер уже написав заяву на звільнення. Під час розмови зі слідчими він пояснив, що не здогадувався, що машиніст міг бути напідпитку. Він зауважив, у нього великий досвід роботи і він обов'язково помітив би, якби Андрій був п'яний.

У Росії зіштовхнулись тепловоз та вантажний потяг / Фото: Baza

Наразі машиніста затримали, порушено кримінальну справу. Помічник машиніста і фельдшер поки що проходять як свідки.

"Вжив 100 грам коньяку і повністю порушив посадову інструкцію", - прокоментував машиніст.

За словами 46-річного Андрія, він довірився помічникові та зі збільшенням швидкості зіткнувся з потягом. Машиніст не заперечує, що пив на роботі.

Нагадаємо, росіяни заявили про диверсію на газопровід у Ленінградській області і показали затриманого (відео).

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