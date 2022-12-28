У Росії п'яний "мобік" до смерті побив свого командира

Старший сержант напав на капітана, також покликаного на службу з мобілізації.

У Росії п'яний мобілізований побив до смерті свого командира. Інцидент стався у Челябінській області.

Про це повідомляє російське видання Mgorsk.ru.

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Повідомляється, що нетверезий старший сержант у купе штабного вагона військового ешелону напав на капітана, також призваного на службу по мобілізації. Від одержаних травм офіцер помер на місці.

Військовий суд ув'язнив старшого сержанта під варту на два місяці. Йому загрожує від 5 до 15 років позбавлення волі. Але знаючи становище в російських колоніях, де голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин масово вербує ув'язнених, сержант все ж таки може вирушити на фронт, але вже як "вагнерівець".

Бардак у російській армії

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