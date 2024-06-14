У Росії п'яний водій на повній швидкості влетів у натовп підлітків, є загиблі: відео

У Російському Благовєщенську сталася смертельна ДТП за участі п'яного водія.

У російському місті Благовєщенськ сталася аварія, внаслідок якої загинули щонайменше п'ятеро людей, серед них - троє дітей. Ще кілька осіб з травмами різного ступеню тяжкості доправлені до лікарень.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

Автомобіль на великій швидкості вилетів на тротуар та протаранив групу пішоходів. Удар був настільки сильним, що тіла декількох жертв відкинуло на кілька десятків метрів.

Очевидці кажуть, що за кермом автівки перебував 59-річний місцевий житель Євген Бакарюкін. Чоловік, зі слів свідків, був п'яним.

Попередньо відомо про п'ятьох загиблих - трьох неповнолітніх та двох дорослих. Ще кілька постраждалих, точна кількість яких наразі невідома, госпіталізовані.

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Нагадаємо, нещодавно у Пермському краї РФ сталася ДТП, внаслідок якої автобус з'їхав у кювет і перекинувся. Один із пасажирів увімкнув відеозапис, фіксуючи події в салоні.

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