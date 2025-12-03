У Росії палають дві нафтобази: в Генштабі повідомили подробиці ударів

Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

Реклама

У ніч проти 3 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу «Дмітрієвська» у Тамбовській області РФ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Якими засобами було завдано удару у повідомленні не уточнюють.

Реклама

«Зафіксовано ураження цілі, з подальшою пожежею на об’єкті — попередньо — горить декілька резервуарів для нафтопродуктів. Результати влучань уточнюються», — зазначили в Генштабі.

Ця російська нафтобаза була задіяна у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

У Генштабі додали, що минулої ночі, 2 грудня, українські ударні дрони уразили ще одну російську нафтобазу — «Лівни» в Орловській області РФ. Тут загорілося два резервуари РВ-5000.

Окрім того, Сили оборони України завдали удару по посту технічного спостереження на морській стаціонарній платформі МСП-4 в акваторії Чорного моря.

Реклама

«За попередньою інформацією, знищено розрахунок БпЛА окупантів та уражено РЛС надводної обстановки на самопідйомній плавучій буровій установці „Сиваш“. Інші результати уточнюються», — повідомили в Генштабі.

Також уточнено наслідки удару по військовому аеродрому Саки на території тимчасово окупованого Криму, якого було завдано ще 27 листопада. Внаслідок цієї атаки вдалося знищити три російські розвідувально-ударні БпЛА типу «Оріон».

«Вартість одного такого російського безпілотника оцінюється у приблизно 5 млн доларів США. Літальний апарат має розмах крила 16,3 метра та може перебувати у повітрі до 24 годин», — зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше на території Росії вибухнув нафтопровід «Дружба» на ділянці між Таганрогом і Липецьком.