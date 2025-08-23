У Росії паралізовано аеропорти через атаку дронів: під ударом Москва і Петербург

Російський літак "Аерофлоту" / © Getty Images

Упродовж суботи, 23 серпня, у низці російських аеропортів перестали приймати і випускати літаки через атаку безпілотників. Станом на 23:00 не працювали московські аеропорти «Шереметьєво» та «Внуково», аеропорт «Пулково» у Санкт-Петербурзі недавно відновив свою роботу.

Про запровадження плану «Килим» повідомляють російські державні ЗМІ з посиланням на «Росавіацію».

Російські авіакомпанії «Росія», «Победа» та «Аерофлот» вимушено коригують розклад через обмеження на використання повітряного простору.

Повідомлялося про щонайменше 86 затриманих авіарейсів, з яких 38 скасували взагалі.

Мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито збиття дрона, який летів на російську столицю. Він додав, що на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб.

Віцегубернатор Санкт-Петербурга Євгенія Разумішкіна завив, що під час нейтралізації безпілотника було пошкоджено шиби на вікна в житловому комплексі «Вогні Затоки».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в аеропорту «Пулково» були затримані та скасовані десятки рейсів після атаки українських безпілотників на Санкт-Петербург та Ленінградську область.