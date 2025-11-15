У Росії пасажирський літак почав розвалюватись під час польоту: відео

Російський літак після аварії у польоті / © із соцмереж

У суботу, 15 листопада, у російському Хабаровську екстрено приземлився пасажирський лайнер авіакомпанії «Росія». Під час польоту у літака російського виробництва SSJ100 («Сухой Суперджет») відірвалася частина обшивки.

Відео інциденту, зняте одним із пасажирів, опублікував Telegram-канал Svodka25.

Судячи з опублікованих кадрів, металеве покриття під час польоту втратив один із двигунів літака.

Повідомляється, що на борту лайнера, який виконував рейс Владивосток — Благовіщенськ, було 90 пасажирів та п’ять членів екіпажу.

Місцева транспортна прокуратура прозвітувала про «технічну несправність» літака, через яку він в аварійному режимі приземлився в Хабаровську.

«Посадка відбулася у штатному режимі. Приморська транспортна прокуратура дасть оцінку технічним службам аеропорту Владивосток під час підготовки судна до вильоту», — повідомили у відомстві.

За даними Svodka25, пасажири рейсу чекали на резервний борт з Владивостока. Деякі з них, однак, заявили, що не збираються знову сідати в несправний літак і діставатимуться Благовіщенська своїми силами.

Російські силовики пообіцяли встановити «обставини та причини того, що сталося» та ухвалити «процесуальне рішення».

За офіційною інформацією, під час інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у Росії зростає кількість аварій та авіакатастроф, а також збільшується кількість пасажирів та членів екіпажів, які гинуть під час експлуатації повітряних суден. Експерти зазначають, що через санкції постраждав сегмент регіональних та місцевих повітряних перевезень після вибуття парку західної техніки.

Міжнародні санкції та вимушений «канібалізм» літаків продовжують знищувати цивільну авіацію Російської Федерації. Уже через кілька місяців авіапарк держави-агресорки може зменшитись більш ніж удвічі в порівнянні з довоєнним.