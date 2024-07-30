У Росії пенсіонера жорстоко побили через лимонад і ковбасну нарізку: відео

Невідомий у Росії побив пенсіонера заради того, щоб відібрати в нього продукти.

У російському місті Пермь грабіжник у під'їзді житлового будинку жорстоко побив пенсіонера через ковбасну нарізку і пляшку лимонаду.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

"83-річний пенсіонер піднімався до ліфта, коли ззаду до нього підійшов чоловік. Спочатку він просто спробував вирвати пакет із рук дідуся, а коли той не віддав - вдарив його в щелепу. Старий повалився в ліфт, а неадекват продовжив тягнути пакети і бити дідуся. Здобиччю грабіжника стали пляшка лимонаду і якась нарізка", - пише видання.

Те, що трапилося, зафіксовано камерою зовнішнього спостереження, встановленою в під'їзді будинку. На відео, яке оприлюднили росЗМІ, зафіксовано, як пенсіонер піднімається сходами з пакетом, у якому, як пізніше виявилося, продукти харчування. Видно, що літній людині важко йти - він пересувається дуже повільно, тримаючись за перила. У під'їзд за ним входить молодий чоловік і, коли жертва викликає ліфт, намагається відібрати пакет.

Отримавши несподіваний опір (пенсіонер намагається втримати продукти), грабіжник із силою б'є старого кулаком в обличчя. Через удар потерпілий падає, пакет рветься, і їжа вивалюється на підлогу. Зловмисник продовжує бити пенсіонера ногами і підбирає продукти.

Здобиччю грабіжника стала пляшка лимонаду, нарізка і фрукти. Також зафіксовано, як зловмисник виходить на вулицю з частиною продуктів, але потім повертається і підбирає з підлоги щось іще. При цьому він знову б'є ногою безпорадного старого.

"Після події старий із донькою поїхав до лікарні - у нього діагностували забій і розсічення щелепи. Від госпіталізації чоловік відмовився. Нападника вже затримано", - повідомили у Baza.

У Росії пенсіонера побили через лимонад і ковбасну нарізку: відео

Нагадаємо, у Курській області РФ військовослужбовці розстріляли легковик, в якому перебували цивільні люди.

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