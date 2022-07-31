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У Росії перефарбували синьо-жовту вивіску бізнес-центру - його власник-виходець зі Львівщини протестує

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У Росії перефарбували синьо-жовту вивіску бізнес-центру - його власник-виходець зі Львівщини протестує

Фото: російські телеграм-канали

У російському місті Сургут Ханти-Мансійського автономного округу Тюменської області без дозволу власника перефарбували вивіску бізнес-центру "Самбор".

Власник - родом з Львівщини, він назвав бізнес-центр на честь рідного міста Самбір та розмістив на ньому вивіску в синьо-жовтих кольорах, проте місцевих це обурило. 

Про це повідомляють російські телеграм-канали. 

Власник бізнес-центру та керівник місцевої української діаспори Володимир Самборський розповів про утиски українців у Росії. Він зазначив, що раніше місцевий житель обурився на те, що вивіска бізнес-центру "Самбор" пофарбована у кольори українського прапора. Росіянин, наслухавшись пропаганди, назвав кольори українського стяга "фашистським знаменням". Тоді невідомі залізли на 5 поверх бізнес-центру та перефарбували вивіску в зелений колір. 

Фото: російські телеграм-канали / ©
Фото: російські телеграм-канали

Це обурило Володимира Самборського і він заявив, що звернеться до поліції, оскільки вважає такі дії провокацією. Також чоловік зазначив, що він перефарбує вивіску свого бізнес-центру в синьо-жовтий колір, як це було раніше. Він додав, що погодиться змінити кольори вивіски тільки після того, як синьо-жовтий буде офіційно заборонений в Росії. 

У Росії зазначають, що Володимир Самборський родом із міста Самбір на Львівщині, проте в 1969 році він переїхав до Сургута і там залишився. 

Нагадаємо, блогер з Харкова обурився на те, що у Львові не спілкуються мовою окупанта. Він заявив про нібито утиски російськомовних у Львові, але після розголосу - перепросив за свій спіч. 

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