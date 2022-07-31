У Росії перефарбували синьо-жовту вивіску бізнес-центру - його власник-виходець зі Львівщини протестує

Власник - родом з Львівщини, він назвав бізнес-центр на честь рідного міста Самбір та розмістив на ньому вивіску в синьо-жовтих кольорах, проте місцевих це обурило.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Власник бізнес-центру та керівник місцевої української діаспори Володимир Самборський розповів про утиски українців у Росії. Він зазначив, що раніше місцевий житель обурився на те, що вивіска бізнес-центру "Самбор" пофарбована у кольори українського прапора. Росіянин, наслухавшись пропаганди, назвав кольори українського стяга "фашистським знаменням". Тоді невідомі залізли на 5 поверх бізнес-центру та перефарбували вивіску в зелений колір.

Фото: російські телеграм-канали

Це обурило Володимира Самборського і він заявив, що звернеться до поліції, оскільки вважає такі дії провокацією. Також чоловік зазначив, що він перефарбує вивіску свого бізнес-центру в синьо-жовтий колір, як це було раніше. Він додав, що погодиться змінити кольори вивіски тільки після того, як синьо-жовтий буде офіційно заборонений в Росії.

У Росії зазначають, що Володимир Самборський родом із міста Самбір на Львівщині, проте в 1969 році він переїхав до Сургута і там залишився.

Нагадаємо, блогер з Харкова обурився на те, що у Львові не спілкуються мовою окупанта. Він заявив про нібито утиски російськомовних у Львові, але після розголосу - перепросив за свій спіч.

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