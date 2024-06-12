У Росії перекинувся автобус: пасажир у салоні знімав аварію на відео

На момент аварії в автобусі перебував 41 пасажир, постраждали 12 з них.

У середу, 12 червня, у Пермському краї РФ сталася ДТП, внаслідок якої автобус з'їхав у кювет і перекинувся. Один із пасажирів увімкнув відеозапис, фіксуючи події в салоні.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал Baza.

На опублікованих кадрах автор відео поводиться незворушно, незважаючи на отриману в ДТП травму - після аварії на його лобі стікала кров.

На наступних кадрах він з'являється у пов'язці на голові, а потім їде вже в іншому автобусі без неї.

На момент аварії в автобусі перебував 41 пасажир, постраждали 12 з них, трьох довелося госпіталізувати.

Причини аварії з’ясовуються.

У Росії пасажир знімав відео під час перекидання автобуса

Нагадаємо, раніше в російському місті Санкт-Петербурзі водій рейсового автобуса із пасажирами не впорався з керуванням і автобус злетів у річку Мойку.

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