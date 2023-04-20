У Росії перекинувся в кювет ЗРК С-400 вартістю понад $100 млн: відео

Аварія з військовою технікою сталася на автотрасі, яка веде до тимчасово окупованого Криму.

У четвер, 20 квітня, біля російського міста Тули на автотрасі до тимчасово окупованого Криму, в районі села Прудне, під час руху перекинувся зенітно-ракетний комплекс С-400.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, публікуючи відео з місця події.

За попередньою інформацією, російський ЗРК спочатку їхав у колоні з восьми машин, але дорогою відстав. Наздоганяючи колону, водій військової техніки не впорався з керуванням під час руху, в результаті чого ЗРК вилетів у кювет.

“У 33-річного водія діагностували перелом руки, серйозно не постраждав. Боєприпаси не активовано, загрози вибуху немає”, - повідомив Telegram-канал Shot.

Близький до силових структур РФ Telegram-канал Mash додав, що аварія сталася вранці, після чого дорогу на в'їзд і виїзд із міста Тули було перекрито. Увечері машина все ще лежала в кюветі.

Вартість такої машини - близько 13 млрд російських рублів (приблизно $100 млн).

Відомо, що в травні 2022 року з метою нарощування системи протиповітряної оборони на території північно-західної частини тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим російська армія розгорнула два додаткових зенітно-ракетних дивізіони С-400.

Нагадаємо, раніше видання Defense Express опублікувало фото уламків ракет, якими російські загарбники обстріляла Київ 14 січня 2023 року. Йдеться про ракети 48Н6ДМ від зенітно-ракетного комплексу С-400.

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