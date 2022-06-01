Власники одного з порносайтів заявили, що влада його заблокувала.
У Росії перестали відкриватися найбільші порносайти у світі - XVIDEOS та XNXX.
Власники одного з них заявили, що влада заблокувала сайт.
Про це повідомляє росЗМІ "Лента.ру" у Twitter.
Зазначимо, у березні в Росії майже одночасно заблокували соціальні мережі та низку інтернет-видань.
Нагадаємо, що країни ЄС домовилися про часткове ембарго для нафти з Росії.
Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба вважає, що газове ембарго проти РФ також обов'язково ухвалять, але не у сьомому санкційному пакеті.
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