У Росії перестали відкриватися найбільші порносайти у світі - XVIDEOS та XNXX

У Росії перестали відкриватися найбільші порносайти у світі - XVIDEOS та XNXX

Власники одного з порносайтів заявили, що влада його заблокувала.

У Росії перестали відкриватися найбільші порносайти у світі - XVIDEOS та XNXX.

Власники одного з них заявили, що влада заблокувала сайт.

Про це повідомляє росЗМІ "Лента.ру" у Twitter.

Зазначимо, у березні в Росії майже одночасно заблокували соціальні мережі та низку інтернет-видань.

Нагадаємо, що країни ЄС домовилися про часткове ембарго для нафти з Росії.

Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба вважає, що газове ембарго проти РФ також обов'язково ухвалять, але не у сьомому санкційному пакеті.

Пацієнток в кабінеті УЗД знімали на приховану камеру та викладали відео на порносайт

Читайте також: