У Росії під час чергової масованої атаки по Україні одна з ракет впала у Саратовській області (фото)

Попередньо, це є частини крилатої ракети Х-101, що впала або була помилково збита засобами російської ППО.

У Росії під час чергової масованої атаки по Україні одна з ракет впала у Саратовській області. Посеред поля в країні-агресорці виявили уламки, ймовірно, ракети Х-101.

Про це пишуть в російських телеграм-каналах.

Як зазначається, у Саратовській області 31 березня в полі знайшли уламки ракети. Ймовірно, йдеться про ракету типу Х-101, якими РФ обстрілювала територію нашої держави.

Водночас російські пропагандисти почали виправдовуватися та казати, що то начебто уламки безпілотника. За даними російських каналів, невідомий дрон близько п’ятої ранку намагався атакувати нафтопереробне підприємство в Червоноармійському районі Саратовської області, а цей літальний апарат буцімто знищили сили ППО.

Проте версію пропагандистів розвінчують інші публікації в телеграм-каналах, де зазначається, що уламки - не з безпілотника, а ракети. Попередньо, це є частини крилатої ракети Х-101, що впала або була помилково збита засобами російської ППО.

Це могла бути ракета Х-101

Нагадаємо, що окупаційна армія Росії у ніч проти 31 березня атакувала кілька підстанцій НЕК "Укренерго" на Одещині.

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