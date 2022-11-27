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У Росії під час зльоту розбився вертоліт Robinson-66 - пілот та пасажир загинули на місці

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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У Росії під час зльоту розбився вертоліт Robinson-66 - пілот та пасажир загинули на місці

Гелікоптером керував чемпіон світу з вищого пілотажу.

У Росії під час зльоту в селі В'язівець Тверської області розбився вертоліт Robinson-66. На борту перебували два брати: Олександр та Дмитро Курильови. Вони загинули на місці.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

У п'ятницю, 25 листопада, чоловіки прилетіли на мисливство. У неділю, 27 листопада, вони планували повертатися додому.

Фото: Telegram-канал Mash / ©
Фото: Telegram-канал Mash

54-річний Олександр Курильов був заслуженим майстром спорту з літакового спорту та чемпіоном світу з вищого пілотажу. Він же й керував гелікоптером, який розбився в полі приблизно за 300 метрів від дороги.

Нагадаємо, раніше у Росії 19-річна дівчина порізала собі руку перед будівлею обласної влади в Пермі.

Також стало відомо, що РФ відправляє вантажні літаки до Китаю по 10 разів на тиждень.

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Дата публікації
Перегляди
750
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