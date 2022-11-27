У Росії під час зльоту розбився вертоліт Robinson-66 - пілот та пасажир загинули на місці

Гелікоптером керував чемпіон світу з вищого пілотажу.
У Росії під час зльоту в селі В'язівець Тверської області розбився вертоліт Robinson-66. На борту перебували два брати: Олександр та Дмитро Курильови. Вони загинули на місці.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
У п'ятницю, 25 листопада, чоловіки прилетіли на мисливство. У неділю, 27 листопада, вони планували повертатися додому.
54-річний Олександр Курильов був заслуженим майстром спорту з літакового спорту та чемпіоном світу з вищого пілотажу. Він же й керував гелікоптером, який розбився в полі приблизно за 300 метрів від дороги.
Нагадаємо, раніше у Росії 19-річна дівчина порізала собі руку перед будівлею обласної влади в Пермі.
Також стало відомо, що РФ відправляє вантажні літаки до Китаю по 10 разів на тиждень.
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