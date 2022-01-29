У Росії під час зльоту розвалився військовий літак: відпала носова частина і кабіна пілота (фото)

Російський винищувач МіГ-31 викотився за межі злітно-посадкової смуги.
У суботу, 29 січня, на військовому аеродромі біля російського міста Новгорода через несправність викотився за межі злітно-посадкової смуги і розвалився на частини військовий літак МіГ-31.
У Міноборони РФ повідомили, що інцидент стався під час планового вильоту.
“Екіпаж не постраждав. Жертв та руйнувань на землі немає", - заявили у відомстві.
За повідомленням Telegram-каналу "РЕН ТВ", літак почав ковзати під час розгону, після чого його повело вліво та винесло за межі злітної смуги.
Судячи з фотографій з місця події, опублікованих в Telegram-каналі "Военный обозреватель", літак отримав значні пошкодження. У нього відвалилася кабіна пілота та носова частина.
У російському міністерстві оборони запевняють, що літак пройде технічний огляд і його буде повернуто в стрій.
Нагадаємо, в Ульяновській області РФ під час аварійної посадки на лід ріки Волги розбився військовий вертоліт МІ-8. Троє членів екіпажу постраждали, один з них - загинув.
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