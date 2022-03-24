У Росії під двері квартири головного редактора "Ехо Москви" підклали свинячу голову в перуці

Поруч із головою була ще наклейка з гербом України та написом Judensau.
У Росії до дверей квартири колишнього головного редактора "Ехо Москви" Олексія Венедиктова підкинули свинячу голову в перуці.
Фото інциденту згодом потрапило до соціальних мереж.
Як стало відомо, поруч із головою у перуці, яка лежала на порозі квартири Венедиктова, була ще наклейка з гербом України та написом Judensau.
“Країна, яка перемогла фашизм. Чому ж не шестикутна зірка на дверях моєї квартири? Вони вирішили залякати мене та мою родину? Мене, якого дудаївські бойовики водили на розстріл? — написав Венедиктов у своєму телеграм-каналі.
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