У Росії під Москвою чоловік побив і пограбував 9-річну дівчинку посеред дня: з'явилося відео

Зловмисник схопив дитину за шию і відірвав від землі.
У Росії під Москвою чоловік побив і пограбував 9-річну дівчинку посеред дня.
Пригода сталася 11 вересня близько 14:00 у Солнечногорську.
Про це повідомив telegram-канал Mash та оприлюднив відео.
"Дорослий чоловік схопив дитину за шию і відірвав від землі. Потім він двічі вдарив дівчинку в обличчя, а потім - викрав її телефон", - йдеться у повідомленні.
За фактом події порушено кримінальну справу за статтею - грабіж із застосуванням насильства.
Підозрюваного затримано.
Нагадаємо, під Києвом чоловік вночі вдерся до чужого будинку та з ножем напав на сплячих дітей господарів.