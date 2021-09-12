У Росії під Москвою чоловік побив і пограбував 9-річну дівчинку посеред дня: з'явилося відео

Зловмисник схопив дитину за шию і відірвав від землі.

У Росії під Москвою чоловік побив і пограбував 9-річну дівчинку посеред дня.

Пригода сталася 11 вересня близько 14:00 у Солнечногорську.

Про це повідомив telegram-канал Mash та оприлюднив відео.

"Дорослий чоловік схопив дитину за шию і відірвав від землі. Потім він двічі вдарив дівчинку в обличчя, а потім - викрав її телефон", - йдеться у повідомленні.

За фактом події порушено кримінальну справу за статтею - грабіж із застосуванням насильства.

Підозрюваного затримано.

Нагадаємо, під Києвом чоловік вночі вдерся до чужого будинку та з ножем напав на сплячих дітей господарів.

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