У Росії підірвали воєнних злочинців: деталі від ГУР з фото

Вибух у взаємодії з ГУР МО влаштували представники російського підпілля.

У російському Єкатеринбурзі 11 вересня було підірвано воєнних злочинців. Вибух пролунав вибух біля КПП військової частини, в якій базуються бійці Росгвардії.

Про це повідомили в ГУР Міноборони України.

У заяві розвідки вказано, що "на росії підірвали воєнних злочинців". Там уточнили, що 11 вересня в Єкатеринбурзі пролунав вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини, в якій базуються військовослужбовці Росгвардії.

"Акт відплати причетним до організації катівень на окупованих територіях України російським загарбникам здійснили у взаємодії з ГУР МОУ представники підпілля, яке діє проти путінського режиму на території держави-агресора", – зазначили у розвідці.

Там додали, що підпільники виготовили вибухівку уламкової дії загальною масою 6 кг і приховано розмістили її біля КПП росгвардійців.

В результаті вибуху був підірваний особовий склад ворога, також пошкоджень зазнала автомобільна техніка.

Щоб ліквідувати наслідки вибуху, на місце прибули російські спецслужби, "швидкі", у повітря був піднятий гелікоптер медичної евакуації.

У ГУР наголосили, що за кожен воєнний злочин неодмінно буде справедлива відплата.

Фото з місця вибуху біля КПП військової частини Росгвардії / Фото: ГУР Міноборони України

Фото з місця вибуху біля КПП військової частини Росгвардії / Фото: ГУР Міноборони України

Фото з місця вибуху біля КПП військової частини Росгвардії / Фото: ГУР Міноборони України

Фото з місця вибуху біля КПП військової частини Росгвардії / Фото: ГУР Міноборони України

Фото з місця вибуху біля КПП військової частини Росгвардії / Фото: ГУР Міноборони України

Нагадаємо, 11 вересня спецпідрозділи ГУР знищили російський бойовий літак Су-30СМ в акваторії Чорного моря.

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