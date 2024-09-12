У Росії підірвали воєнних злочинців: деталі від ГУР з фото

Вибух у взаємодії з ГУР МО влаштували представники російського підпілля.
У російському Єкатеринбурзі 11 вересня було підірвано воєнних злочинців. Вибух пролунав вибух біля КПП військової частини, в якій базуються бійці Росгвардії.
Про це повідомили в ГУР Міноборони України.
У заяві розвідки вказано, що "на росії підірвали воєнних злочинців". Там уточнили, що 11 вересня в Єкатеринбурзі пролунав вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини, в якій базуються військовослужбовці Росгвардії.
"Акт відплати причетним до організації катівень на окупованих територіях України російським загарбникам здійснили у взаємодії з ГУР МОУ представники підпілля, яке діє проти путінського режиму на території держави-агресора", – зазначили у розвідці.
Там додали, що підпільники виготовили вибухівку уламкової дії загальною масою 6 кг і приховано розмістили її біля КПП росгвардійців.
В результаті вибуху був підірваний особовий склад ворога, також пошкоджень зазнала автомобільна техніка.
Щоб ліквідувати наслідки вибуху, на місце прибули російські спецслужби, "швидкі", у повітря був піднятий гелікоптер медичної евакуації.
У ГУР наголосили, що за кожен воєнний злочин неодмінно буде справедлива відплата.
Нагадаємо, 11 вересня спецпідрозділи ГУР знищили російський бойовий літак Су-30СМ в акваторії Чорного моря.
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