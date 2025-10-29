У Росії підірвали авто з підполковником ОМОНу: розвідка показала відео

ГУР підірвало авто з підполковником ОМОНу Веніаміном Мазжеріним / © ГУР Міноборони

У Кемеровській області Росії 25 жовтня ліквідували підполковника ОМОНу Веніаміна Мазжеріна, причетного до воєнних злочинів у Київській області.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

25 жовтня у Кемеровській області вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував 45-річниий Мазжерін, якого ГУР назвало воєнним злочинцем. Російський підколковник був ліквідований.

У розвідці поінформували, що Мазжерін проходив службу у спецпідрозділі ОМОН «Оберег» управління Росгвардії по Кемеровській області. Це один з багатьох підрозділів, причетних до воєнних злочинів та геноциду українського народу на Київщині у лютому-березні 2022 року.

На підставі зібраних доказів та свідчень очевидців подій Офіс Генпрокурора України відкрив проти бійців підрозділу кримінальне провадження, зокрема за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Воєнна розвідка України ще у квітні 2022 року поіменно ідентифікувала воєнних злочинців зі спецпідрозділу «Оберег» та спланувала заходи для справедливого покарання фігурантів списку.

ГУР також опублікувало відео з російськими воєнними злочинами на Київщини та з підривом авто Мазжеріна.

До слова, навесні українські військові ліквідували російського воєнного злочинця Руслана Омаралінова, який катував цивільних у Бучі на Київщині в березні 2022 року.