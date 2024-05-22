У Росії підліток підірвав пивну кегу і позбувся півобличчя — його мати хоче засудити магазин

Хлопець кинув сулію об землю, вона вибухнула і поцілила просто в обличчя.

У Томську (РФ) хлопці знайшли порожню пивну кегу на вулиці і вирішили дізнатися, що буде, якщо її підірвати. В результаті 10-річний школяр отримав перелом щелепи та рани обличчя.

Про це йдеться у Телеграм-каналі BAZA, що обпублікував і відео з постраждалим.

Хлопець кинув сулію об землю, вона вибухнула і відлетіла прямо йому в обличчя.

"Підсумок: нокаут, екстрена госпіталізація, перелом щелепи та рани обличчя", — йдеться у повідомленні.

10-річний школяр отримав перелом щелепи та рани обличчя Фото: BAZA

Прокуратура розпочала перевірку, а мати дитини хоче засудити магазин, який залишив порожні пляшки без нагляду.

Нагадаємо, в прямому ефірі одного з пропагандистських телеканалів РФ пересварилися "експерти". Один з них висунув претензію до Володимира Соловйова — пропагандиста №1 в Росії. Останній заволав, що гість "має нахабство звинувачувати його у брехні". Після цього ведучий попросив опонента "забути про його існування" й залишити студію, пригрозивши судом.

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