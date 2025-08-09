У Росії пішов під воду недавно збудований корабель: що сталося

Російський буксир "Капітан Ушаков" / © із соцмереж

Реклама

У суботу, 9 серпня, в російському Санкт-Петербурзі затонув новітній буксир ВМФ РФ «Капітан Ушаков», який був спущений на воду 2022 року і добудовувався на місцевому Балтійському заводі.

Про це повідомляє місцеве видання «Фонтанка».

Напередодні, 8 серпня, судно накренилося на правий борт і почало набирати воду. Попри спроби врятувати корабель, наступного дня він «ліг на грунт», майже повністю затонувши.

Реклама

Будівництво цього буксира почалося на Ярославському суднобудівному заводі.

Судно, довжиною майже 70 метрів, шириною 15 метрів, водотоннажністю 3,2 тисячі тонн, було побудовано за новим проектом 23470, запущеним у 2014 році.

У червні 2022 року корабель був спущений на воду і проходив дооснащення на Балтійському заводі в Санкт-Петербурзі.

Планувалося, що у Росії буде шість буксирів такого типу. Станом на 2025 рік відомо, що три з них уже збудовано, інші, серед яких «Капітан Ушаков» — на різних стадіях добудови.

Реклама

Причини інциденту з російським кораблем з’ясовують. Слідчий комітет РФ розпочав дослідчу перевірку за статтею про «порушення правил безпеки під час робіт».

Раніше у російському морському порту Усть-Луга на Балтиці стався витік рідкого аміаку на танкері. Перед інцидентом очевидці чули вибухи.

Нагадаємо, Росія може попрощатися зі своїм єдиним авіаносцем кораблем «Адмірал Кузнєцов», який протягом восьми років намагалися привести до ладу. Тепер його можуть просто утилізувати.