ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
392
Час на прочитання
1 хв

У Росії пішов під воду недавно збудований корабель: що сталося

Судно раптово накренилося на правий борт і почало набирати воду.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
російський буксир "Капітан Ушаков"

Російський буксир "Капітан Ушаков" / © із соцмереж

У суботу, 9 серпня, в російському Санкт-Петербурзі затонув новітній буксир ВМФ РФ «Капітан Ушаков», який був спущений на воду 2022 року і добудовувався на місцевому Балтійському заводі.

Про це повідомляє місцеве видання «Фонтанка».

Напередодні, 8 серпня, судно накренилося на правий борт і почало набирати воду. Попри спроби врятувати корабель, наступного дня він «ліг на грунт», майже повністю затонувши.

Будівництво цього буксира почалося на Ярославському суднобудівному заводі.

Судно, довжиною майже 70 метрів, шириною 15 метрів, водотоннажністю 3,2 тисячі тонн, було побудовано за новим проектом 23470, запущеним у 2014 році.

У червні 2022 року корабель був спущений на воду і проходив дооснащення на Балтійському заводі в Санкт-Петербурзі.

Планувалося, що у Росії буде шість буксирів такого типу. Станом на 2025 рік відомо, що три з них уже збудовано, інші, серед яких «Капітан Ушаков» — на різних стадіях добудови.

Причини інциденту з російським кораблем з’ясовують. Слідчий комітет РФ розпочав дослідчу перевірку за статтею про «порушення правил безпеки під час робіт».

Раніше у російському морському порту Усть-Луга на Балтиці стався витік рідкого аміаку на танкері. Перед інцидентом очевидці чули вибухи.

Нагадаємо, Росія може попрощатися зі своїм єдиним авіаносцем кораблем «Адмірал Кузнєцов», який протягом восьми років намагалися привести до ладу. Тепер його можуть просто утилізувати.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie