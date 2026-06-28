У Росії після атаки дронів горить Слов’янський НПЗ

Пожежа на НПЗ у Краснодарському краї

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У російському Слов’янську-на-Кубані після нічної атаки ударних безпілотників спалахнула пожежа на місцевому нафтопереробному заводі.

Про це повідомляє місцевий оперативний штаб.

За попередньою інформацією, займання виникло на території Слов’янського НПЗ.

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В оперативному штабі Краснодарського краю підтвердили, що підприємство зазнало атаки безпілотників.

«У Слов’янську-на-Кубані через падіння уламків БПЛА сталася пожежа на НПЗ. Також уламки пошкодили лінію електропередачі, в одному з приватних будинків вибило скло», — йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що від початку цього року Україна суттєво наростила виробництво дронів великої дальності, які стали технологічно досконалішими.

Ми раніше інформували, що масштабні удари України по російських НПЗ спровокували дефіцит пального у понад 80 регіонах РФ та рекордно обвалили виробництво бензину.

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