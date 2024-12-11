У Росії після атаки безпілотників ймовірно спалахнув нафтопереробний завод

У Брянську Росії після атаки безпілотників ймовірно спалахнув нафтопереробний завод.

Про це розповідають місцеві жителі.

За даними глави регіону, "у результаті атаки безпілотника в Брянську сталося загоряння виробничого об'єкта. Зараз, завдяки злагодженим та професійним діям підрозділів МНС Росії по Брянській області, спалах ліквідовано".

Загалом, за словами Богомаза, за ніч над територією Брянської області знищено 10 БПЛА літакового типу.

Як повідомили місцеві жителі, спалахнув нафтопереробний завод у районі м'ясокомбінату. Як стверджують моніторингові канали, спалахнув НПЗ "Транснафти".

Також джерела повідомляють, що горів наливний пункт нафтопроводу «Дружба» у селищі Свень поряд із Брянськом.

Раніше у Росії поскаржилися на атаку дронів. Нібито ППО працювала над 4 регіонами й Кримом.

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