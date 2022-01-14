У Росії після невдалих перемовин із Заходом підняли за тривогою армію: як це пояснюють у Міноборони РФ

У Росії після невдалих перемовин із Заходом підняли за тривогою армію: як це пояснюють у Міноборони РФ

Військових перекидають на віддалені полігони для проведення тактичних занять і бойових стрільб.

У Росії у Східному військовому окрузі розпочалася раптова перевірка бойової готовності військ. Перевірятимуть можливості перевезення військових і проводитимуть тактичні заняття і влаштують бойові стрільби.

Про це повідомляє російський ТАСС з посиланням на Міноборони РФ.

Міноборони РФ пояснює, що, мовляв, перевірка проводиться у межах підготовки до проведення стратегічних командно-штабних навчань "Схід-2022". Підрозділи округу мають виконати контрольні вправи з проведенням тактичних навчань та бойових стрільб на віддалених полігонах.

У військовому відомстві РФ пояснили, що під час перевірки підрозділи та військові частини Східного військового округу будуть приведені у найвищі ступені бойової готовності з виходом до районів зосередження, ряд з'єднань та військових частин здійснюють марші на незнайомі полігони, розташовані на значній відстані від пунктів постійної дислокації. виконання навчально-бойових завдань.

Як додали в Міноборони РФ, "особлива увага буде приділена можливостям транспортної інфраструктури з перевезення військових у встановлений термін".

"Заходи, що проводяться, дозволять оцінити готовність військ Східного військового округу до виконання завдань за призначенням після перегрупування на великі відстані по території РФ", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в незаконно анексованому українському Криму розпочалися військові навчання РФ за участю берегових протикорабельних ракетних комплексів "Бал" та "Бастіон".

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс може посилити присутність на території союзників на сході у разі нападу РФ на Україну. Крім того, він наголосив, що НАТО фіксує подальшу присутність російських військ на кордоні з Україною. У зв'язку з чим Росію закликали "негайно здійснити деескалацію ситуації навколо України".

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