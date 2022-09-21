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У Росії після оголошення часткової мобілізації посилюють охорону військкоматів та пунктів збору

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У Росії після оголошення часткової мобілізації посилюють охорону військкоматів та пунктів збору

Фото: Associated Press

Серед пріоритетних завдань часткової мобілізації в РФ є посилення охорони військкоматів та пунктів збору росіян.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що необхідно "посилити заходи протидії провокаціям та протиправним діям, а також охорону дільниць, оповіщення пунктів прийому та збору громадян". 

Про це інформує Міністерство оборони Росії

Вдень 21 вересня після ранкового термінового звернення Путіна Шойгу доручив розпочати виконання указу диктатора РФ про часткову мобілізацію.

За його словами, мобілізація проводиться мовляв для контролю вже звільнених територій. Натомість Путін, обґрунтовуючи оголошення часткової мобілізації, поскаржився на те, що Росія мусить вжити "необхідні заходи для захисту".

"Міністр оборони РФ заявив про необхідність своєчасного оповіщення громадян в умовах часткової мобілізації та посилення протидії провокаціям. Завдання із забезпечення часткової мобілізації визначено всім суб'єктів РФ", - пишуть пропагандистські росЗМІ.

Нагадаємо, 21 вересня під час ранкового звернення до народу президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію по всій країні від сьогодні. Під мобілізацію, згідно з заявою російського диктатора, потраплять військові в запасі, які мають військові спеціальності та бойовий досвід.

Також Путін пригрозив Заходу застосуванням ядерної зброї. Головні тези диктатора з екстреного звернення, читайте тут.

Раніше міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що оголошення диктатором Кремля Володимиром Путіним у Російській Федерації часткової мобілізації і плани з незаконної анексії частини України є фактичним визнанням того, що його так звана "спеціальна воєнна операція" в Україні провалюється.

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