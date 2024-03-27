У РФ після теракту у "Крокусі" розгорнули "полювання" на мігрантів: до чого це може призвести

Після теракту у Підмосков'ї в РФ силовики влаштовують облави на мігрантів із Центральної Азії, а в російському суспільстві - збільшення проявів ксенофобної агресії.

Після теракту в “Крокус Сіті Холі” в Підмосков’ї російські силовики влаштували масові рейди у місцях, де проживають мігранти із Центральної Азії. Також повідомлялося, про звільнення громадян Таджикистану з роботи.

Прояви ксенофобії в РФ

Як передає таджикистанська служба Радіо Свобода/Озоді, таджистанські мігранти в Росії повідомили, що після теракту вони частіше стикалися з проявами ксенофобної агресії.

У місті Благовіщенську Амурської області невідомі підпалили торговий павільйон, який належав мігрантам.

У Калузі група невідомих побила на вулиці трьох громадян Таджикистану, одного з них було госпіталізовано.

У різних регіонах Росії клієнти відмовляються від послуг таксистів таджицької національності.

Житель Таджикистану повідомив, що вдень 23 березня поліцейські у Москві затримали його двох братів та сина і досі немає жодної інформації про їхню долю.

Наслідки таких проявів для РФ

До чого можуть призвести такі настрої, розповів політолог Олександр Морозов, передає FREEДОМ.

За його словами, в минулому Кремлю вдавалося завжди запобігати великим сплескам ненависті до нацменшин і гасити такі прояви.

Експерт нагадав, що в лавах армії РФ і силових структурах досить багато вихідців із Татарстану, Башкортостану, Бурятії та інших національних республік РФ.

"Не кажучи вже про те, що значна частина відданих путінських силовиків – вихідці із системи Кадирова. Інакше кажучи, за рахунок цього завжди вдавалося купірувати ситуацію", – зазначив Морозов.

Проте зараз ситуація інша, перегріта війною, каже експерт. І важко спрогнозувати, якою буде подальша реакція.

"Мені здається, що Кремль розраховує на те, що, незважаючи на сьогоднішні сплески ненависті щодо громадян Центральної Азії, зараз багато хто з них виїде назад, але потім знову повернеться. До речі, так було на початку агресії кремлівської у 2022-му. Тоді, у лютому і березні, щойно розпочалася повномасштабна агресія проти України, багато трудових мігрантів із Центральної Азії швидко виїхали, бо не розуміли, що буде далі. Але вони повернулися через буквально три-чотири місяці назад. Я думаю, що Кремль розраховує зараз на такий же сценарій, що вони зараз втечуть і повернуться", – сказав Морозов.

Насильство силовиків щодо підозрюваних у теракті

Екперт також звернув увагу на те, що весь світ шокований жорстокими діями російських силовиків щодо підозрюваних.

"Кремль показує жахливі кадри насильства. І весь світ шокований тим, у якому стані затримані. І незрозуміло, чому, навіщо це потрібно, навіщо таке насильство з боку держави і силовиків над цими затриманими, ці жахливі кадри", – підсумував політолог.

Нагадаємо, що через сплеск ксенофобії до вихідців із Центральної Азії після теракту у Підмосков'ї Киргизстан закликав своїх громадян відвідувати Росію лише в разі необхідності. Також повідомлялося, що навіть на окупованих територіях росіяни перевіряють громадян Таджикистану.

Нагадаємо, що 22 березня в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина під час концерту гурту “Пікнік”. В РФ повідомили, що жертвами атаки стали 140 людей. Частина з них загинула від вогнепальних поранень, частина – під час пожежі.

Читайте також: