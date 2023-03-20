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У Росії після важливого "зуму" начальник поліції вчинив самогубство

У Росії після важливого "зуму" начальник поліції вчинив самогубство

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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869
Час на прочитання
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У Росії після важливого "зуму" начальник поліції вчинив самогубство

Фото: BAZA

Причини самогубства невідомі, але перед тим керівник поліції Іркутська подав заяву на розлучення.

Начальник поліції Іркутська, Росія, полковник Герман Братчиков після робочої наради вчинив самогубство. Він застрелився зі службового пістолета просто у своєму кабінеті.

Про повідомляє телеграм-канал "Baza".

"Вранці 19 березня полковник Герман Братчиков, як завжди, заступив на чергування та отримав табельний пістолет Макарова. О 8-й годині ранку у нього було заплановано важливий "зум": заступник начальника поліції Головного Управління МВС області Перевалів проводив селекторну нараду, в якій брав участь і Братчиков", - пише паблік. 

Після наради полковник зайшов до себе в кабінет, зачинився і затих. Поліцейський не виходив із нього майже шість годин. Братчиков не відповідав ні на службовий, ні на стільниковий телефон, і тоді співробітники поліції вирішили зайти до його кабінету. Усередині вони виявили труп полковника: чоловік застрелився зі службового пістолета.

Згідно із повідомленням, причини самогубства Братчикова наразі невідомі. Зазначається, що 2019 року він проходив психологічне тестування, фахівці не виявили жодних факторів ризику.

Буквально за кілька тижнів до події Братчиков подав заяву про розлучення зі своєю другою дружиною. Офіційно їхній шлюб мали розірвати 27 березня.

Нагадаємо, у Росії пропагандисти заявили про "атаку безпілотників". Вони повідомили про невідомі дрони, які нібито впали під Москвою і біля Бєлгорода.

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Дата публікації
Перегляди
869
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