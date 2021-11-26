У Росії після вибуху на шахті знайшли живим рятувальника: його вважали загиблим

Стан чоловіка оцюнюють як середнього ступеня важкості.
У шахті "Листвяжна" в Росії, де напередодні стався вибух, знайшли рятувальника, якого вважали загиблим.
Про це повідомляє російське РБК з посиланням на МНС Росії.
Знайденого живим звуть Олександр Заковряшин. Він був одним із шести рятувальників, які зникли під час операції з пошуку гірників після вибуху в шахті.
Губернатор Кемеровської області Сергій Цивільєв повідомляє, що стан чоловіка оцюнюють медики як середнього ступеня важкості.
"Думаю, ми більше нікого не знайдемо. Це і так велике диво, після вибуху багато хто загинув", — додав Цивільєв.
Нагадаємо, 25 листопада на вугільній шахті "Листрвяжна" в Росії стався вибух. Ймовірною причиною аварії вважають вибух метано-повітряної суміші. Попередньо кількість загиблих становила 52 особи. Серед них було і шестеро гірників, одного з яких, на щастя, знайшли живим.