У Росії після вибуху на шахті знайшли живим рятувальника: його вважали загиблим

У Росії після вибуху на шахті знайшли живим рятувальника: його вважали загиблим

Стан чоловіка оцюнюють як середнього ступеня важкості.

У шахті "Листвяжна" в Росії, де напередодні стався вибух, знайшли рятувальника, якого вважали загиблим.

Про це повідомляє російське РБК з посиланням на МНС Росії.

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Знайденого живим звуть Олександр Заковряшин. Він був одним із шести рятувальників, які зникли під час операції з пошуку гірників після вибуху в шахті.

Губернатор Кемеровської області Сергій Цивільєв повідомляє, що стан чоловіка оцюнюють медики як середнього ступеня важкості.

"Думаю, ми більше нікого не знайдемо. Це і так велике диво, після вибуху багато хто загинув", — додав Цивільєв.

Нагадаємо, 25 листопада на вугільній шахті "Листрвяжна" в Росії стався вибух. Ймовірною причиною аварії вважають вибух метано-повітряної суміші. Попередньо кількість загиблих становила 52 особи. Серед них було і шестеро гірників, одного з яких, на щастя, знайшли живим.

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