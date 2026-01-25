ТСН у соціальних мережах

Світ
336
1 хв

У Росії планують створити "Чебурляндію"

Російський сенатор пропонує, щоб філіали «Чебурляндії» з’являлися у різних регіонах РФ.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Москва

Столиця РФ Москва / © Associated Press

У Росії ініціювали створення «Чебурляндії» — аналогу французького парку розваг «Діснейленд», але із персонажами російських та радянських мультфільмів.

Про таку пропозицію члена комітету Ради Федерації з культури Айрата Гібатдінов повідомляють пропагандисти агентства ТАСС.

За його словами, влада РФ могла б використати цей парк як «інструмент культурної політики та м’якої сили, який формує у дітей позитивну ідентичність через рідних героїв».

До «рідних героїв» російських сенатор зарахував, окрім Чебурашки, Крокодила Гени, героїв «Ну, постривай» та «Простоквашино», також Вінні-Пуха та Карлсоа.

«Потрібна зрозуміла та близька назва. Умовно, щось на кшталт „Чебурляндії“», — додав Гібатдінов.

На його думку, російський аналог «Діснейленду» повинен поєднувати в собі атракціони, інтерактивні зони, театралізовані вистави та мультимедійні формати, орієнтовані на сімейну аудиторію.

Також він пропонує, щоб філіали «Чебурляндії» з’являлися у різних регіонах країни.

Як відомо, у Росії активно експлуатують старі радянські мультфільми, створюючи на їх основі фільми та продовжуючи випуски.

Зокрема, у грудні минулого року героєм анімаційного серіалу «Простоквашино» став президент РФ Володимир Путін.

Анонсуючи появу господаря Кремля у мультфільмі, голова ради директорів кіностудії «Союзмультфільм» Юліана Слащєва заявила, що кіт Матроскін разом із Путіним «створять чудовий дует для просування» російської культури.

Нагадаємо, раніше в Росії ініціювали створення «православного» штучного інтелекту, заснованого на «традиційних духовних цінностях».

