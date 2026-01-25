- Дата публікації
У Росії планують створити "Чебурляндію"
Російський сенатор пропонує, щоб філіали «Чебурляндії» з’являлися у різних регіонах РФ.
У Росії ініціювали створення «Чебурляндії» — аналогу французького парку розваг «Діснейленд», але із персонажами російських та радянських мультфільмів.
Про таку пропозицію члена комітету Ради Федерації з культури Айрата Гібатдінов повідомляють пропагандисти агентства ТАСС.
За його словами, влада РФ могла б використати цей парк як «інструмент культурної політики та м’якої сили, який формує у дітей позитивну ідентичність через рідних героїв».
До «рідних героїв» російських сенатор зарахував, окрім Чебурашки, Крокодила Гени, героїв «Ну, постривай» та «Простоквашино», також Вінні-Пуха та Карлсоа.
«Потрібна зрозуміла та близька назва. Умовно, щось на кшталт „Чебурляндії“», — додав Гібатдінов.
На його думку, російський аналог «Діснейленду» повинен поєднувати в собі атракціони, інтерактивні зони, театралізовані вистави та мультимедійні формати, орієнтовані на сімейну аудиторію.
Також він пропонує, щоб філіали «Чебурляндії» з’являлися у різних регіонах країни.
Як відомо, у Росії активно експлуатують старі радянські мультфільми, створюючи на їх основі фільми та продовжуючи випуски.
Зокрема, у грудні минулого року героєм анімаційного серіалу «Простоквашино» став президент РФ Володимир Путін.
Анонсуючи появу господаря Кремля у мультфільмі, голова ради директорів кіностудії «Союзмультфільм» Юліана Слащєва заявила, що кіт Матроскін разом із Путіним «створять чудовий дует для просування» російської культури.
Нагадаємо, раніше в Росії ініціювали створення «православного» штучного інтелекту, заснованого на «традиційних духовних цінностях».