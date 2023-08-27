У Росії планують мобілізувати ще до пів мільйона: полковник ЗСУ у запасі оцінив ризики

У Росії зараз розгортається кампанія погроз і нагнітання ситуації, зазначив Світан.

Росія планує додаткову мобілізацію, у межах якої хоче призвати до армії ще до пів мільйона людей.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Втім, на його думку, Кремлю не вдасться назбирати таку кількість людей, якщо минулої осені вони ледь "нашкребли" 250 тисяч росіян.

Світан зауважив, що у Росії зараз розгортається кампанія погроз і нагнітання ситуації, аби таким чином змусити громадян країни піти на війну, а партнерів України відмовитися допомогати.

Одна із таких інформаційних погроз, за його словами, - це злив інформації про те, що росіяни готуються призвати 450 тисяч, нібито розглядається питання про введення загальної мобілізації та запровадженні загального воєнного стану.

"Це все збільшення тиску з метою змусити наших партнерів і нас припинити військові дії та приблизно до весни потоптатися за столом переговорів. А за цей час російські війська якось відновляться", – сказав Світан.

Нагадаємо, в одній з областей України посилять мобілізацію найближчим часом.

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