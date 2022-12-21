У Росії планують створити нове військове угруповання для "захисту від НАТО"

Нове угруповання військ російської армії мають намір розмістити у північно-західній частині країни.
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив про намір посилити російську армію на північно-західному напрямку через "нарощування військового потенціалу НАТО" біля кордонів Росії.
Таку заяву він зробив під час засідання колегії Міноборони РФ.
"Зважаючи на прагнення НАТО наростити військовий потенціал біля кордонів Росії, потрібно вжити заходів щодо створення угруповання військ на північному заході країни", - заявив він.
Необхідність цього кроку, очільник військового відомства країни-агресорки пояснив тим, що Північноатлантичний альянс розширюється за рахунок Фінляндії та Швеції.
Також Сергій Шойгу оголосив про потребу створення у збройних силах РФ двох стратегічних територіальних об'єднань - Московського та Ленінградського військових округів.
Нагадаємо, міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу вважає, що потрібно довести чисельність російської армії до 1,5 мільйона осіб.
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