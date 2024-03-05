У Росії по всій країні перевірятимуть систему оповіщення населення

В РФ проведуть навчання щодо підготовки до захисту населення.

6 березня по всій Росії перевірять систему оповіщення населення.

Зокрема, пролунає сигнал «Увага всім!»:

запрацюють сирени та гучномовці;

будуть заміщені спеціальною інформацією ефіри теле- та радіоканалів.

Системи оповіщення нібито перевірятимуться в рамках масштабних навчань щодо підготовки до захисту населення та територій від паводків та природних пожеж.

"Зберігай спокій - все за планом!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що біля кордону Росії стартували масштабні військові навчання НАТО: в МЗС РФ відреагували.

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