У Росії по всій країні перевірятимуть систему оповіщення населення

В РФ проведуть навчання щодо підготовки до захисту населення.
6 березня по всій Росії перевірять систему оповіщення населення.
Зокрема, пролунає сигнал «Увага всім!»:
- запрацюють сирени та гучномовці;
- будуть заміщені спеціальною інформацією ефіри теле- та радіоканалів.
Системи оповіщення нібито перевірятимуться в рамках масштабних навчань щодо підготовки до захисту населення та територій від паводків та природних пожеж.
"Зберігай спокій - все за планом!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що біля кордону Росії стартували масштабні військові навчання НАТО: в МЗС РФ відреагували.
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