У Росії побідкалися на пошкоджені будинки після вибухів у Ростовській області (фото)

Російський губернатор заявив про "роботу" ППО між Кам'янським та Донецьком.

У неділю вдень, 9 липня, у Ростовській області чули звуки вибухів. Влада як завжди заявила про "успішну" роботу, втім є пошкоджені будинки.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

За їхніми даними, нібито немає постраждалих. Що це було - не розкривають. Втім, у Мережі місцеві публікують кадри нібито уламків ракети.

"Система ППО спрацювала в Ростовській області, є пошкодження будівель, які постраждали немає", - пишуть росЗМП із посилання на владу.

Згодом губернатор області Василь Голубєв прокоментував вибухи і заявив про "роботу" ППО між Кам'янським та Донецьком.

"Близько 12:00 оперативно відпрацювала наша система ППО. У районі між Кам'янськом та Донецьком збито українську ракету. Жертв немає. Осколками частково пошкоджено покрівлю кількох будівель. Збитки уточнюються", - йдеться у його повідомленні.

У Ростовській області РФ пролунали вибухи 9 липня. ФОТО: соцмережі

У Ростовській області РФ пролунали вибухи 9 липня. ФОТО: соцмережі

У Ростовській області РФ пролунали вибухи 9 липня. ФОТО: соцмережі

Нагадаємо, 9 липня близько 12-ї години у Керчі (Крим) пролунали вибухи. Пропагандисти повідомили про "атаку" на незаконний Кримський міст. За їхніми даними, ракету нібито збила система ППО, але в Мережі з'являлися фото та відео, де виднівся дим над мостом. Тому було тимчасово перекрито рух в обидві сторони. Станом на 15:00 нібито рух було відновлено.

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