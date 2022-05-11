У Росії почалась "чистка" військового керівництва, якої так боялися всі генерали — Арестович

Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що в Росії тривають "грандіозні зміни" у керівництві Генерального штабу.
За його словами, навіть "керівник вторгненням до України" Валерій Герасимов де-факто вже відсторонений від своїх обов’язків, однак юридично ще обіймає свою посаду.
Про це Арестович сказав під час розмови з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.
"У Росії зміщують керівництво Генерального штабу. Чищення, зміщення та перестановки. За попередніми даними, Герасимов де-факто відсторонений, а де-юре ще обіймає посаду. Наразі вирішується: давати йому час на виправлення чи не давати", - розповідає Арестович.
За його словами, у Росії відсторонили також командувача "елітної" першої танкової армії, яка воювала на Півночі та поблизу Ізюма в Харківській області.
"Його не просто усунули, проти нього відкрили кримінальну справу. Можливо, у справі державної зради", - каже заступник керівника ОП.
Змінили також і заступника начальника Генерального штабу. За словами Арестовича, саме ця людина брала участь у плануванні війни в Україні.
"Це означає дуже важливу річ - не ми (Україна - ред.), а сама Росія дала оцінку своїм військовим за проведення цієї "операції". Сідайте – двійка. Подальша їхня доля сумна", — заявив Арестович.
Нагадаємо, російські генерали бояться "чисток", які, напевно, збирається влаштувати російський президент Володимир Путін за провал війни в Україні, щоб "зробити з них цапів-відбувайлів".
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