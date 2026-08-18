У Росії почалася друга хвиля дефіциту бензину: на АЗС знову вводять обмеження

Пальне / © Associated Press

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У Росії в серпні розпочалася друга хвиля дефіциту пального. Щонайменше у десяти регіонах місцева влада знову посилила обмеження на продаж бензину на автозаправних станціях. Про це повідомляє Reuters.

Кореспонденти агентства 17 серпня зафіксували, що на окремих АЗС Московської області бензину знову не було, тоді як дизельне пальне залишалося доступним майже всюди.

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Паливна криза в РФ почала посилюватися ще у травні, а до липня проблеми охопили майже всі російські регіони. Серед причин Reuters називає зупинення низки нафтопереробних заводів після атак безпілотників, а також сезонне зростання попиту на пальне.

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Щоб збільшити постачання пального на внутрішній ринок, російська влада заборонила експорт бензину та дизельного пального, знизила вимоги до його якості та почала імпортувати нафтопродукти. Наприкінці липня ситуація частково стабілізувалася, а в деяких регіонах обмеження навіть послабили.

Втім, поліпшення виявилося нетривалим. Нова хвиля атак безпілотників на російські НПЗ наприкінці липня та на початку серпня призвела до нового витка проблем із постачанням пального.

Російський уряд визнав, що ситуація залишається складною, зокрема в Оренбурзькій, Липецькій, Тверській областях, Краснодарському, Забайкальському, Приморському та Красноярському краях, а також в Орловській області, Тиві та Хакасії.

Водночас від початку серпня продажі бензину на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі впали в середньому на 20% порівняно з другою половиною липня.

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Криза з пальним в РФ — останні новини

Нагадаємо, у Росії поглиблюється дефіцит пального. Особливо складна ситуація, за словами економіста Олега Пендзина, спостерігається у віддалених регіонах країни. РФ намагається компенсувати нестачу імпортом нафтопродуктів із Білорусі, Казахстану та Індії, однак проблеми з логістикою ускладнюють постачання.

Також у російському Єльці Липецької області утворилася велика черга біля автозаправної станції «Роснефти». Повідомляють, що з пальним дуже складна ситуація.

До слова, у Росії дефіцит і різке подорожчання дизеля створили проблеми для промислових залізничних перевезень, якими проходить понад 80% вантажів країни.

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