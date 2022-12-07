У Росії почали формувати загони тероборони і народної дружини (фото)

Курська область стає на захист кордонів Росії, каже їхній губернатор.

У Курській області РФ, звідки путінські війська регулярно обстрілюють територію України, оголосили про початок формування народної дружини.

Про це повідомив тамтешній губернатор Роман Старовойта в Telegram.

За його словами, добровольці після відбору та бойової підготовки допомагатимуть військовим охороняти територію області. Губернатор називає відбір "серйозним".

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Російський посадовець також повідомляє, що такі народні дружини "не пропустять ворога" та "захистять рідний край"

"Курська область знову на захисті кордонів держави. У нас формується народна дружина "Патріот"", - розповів керівник регіону.

До слова, раніше у сусідній Бєлгородській області, де останніми місяцями досить неспокійно, вирішили створювати загони територіальної оборони із мешканців області. Губернатор області В'ячеслав Гладков каже, що туди братимуть тих, кого не мобілізували через вік чи стан здоров'я.

Губернатор уточнив, що батальйони самооборони формують у прикордонних районах. Нібито вже проходить тренування.

"Досвідчені інструктори, які пройшли велику кількість локальних воєн та мають бойовий досвід, проводять зараз тренування та бойове згуртовування загонів на території всіх прикордонних районів Бєлгородської області", - додав він.

Що відбувається у Бєлгороді і Курську

Останнім часом у російському Бєлгороді досить неспокійно. У росіян спалахують масштабні пожежі, горять нафтобази, падають літаки і ракети, запущені в бік України.

Так, 14 жовтня у Бєлгороді на ТЕС "Луч" впала російська ракета, яку окупанти запустили в напрямку Харкова. На місці займання у РФ виникла пожежа, в деяких районах Бєлгорода зникло світла.

16 листопада після вибухів у Бєлгородській області частково зникло світло, а на вулицях знаходили невідомі уламки.

Аналогічна ситуація сталася за 10 днів. Частина міста Шебекіно залишилася без води та енергопостачання.

19 листопада там знову стався вибух. Український активіст Сергій Стерненко натякнув, що "бавовна" сталася у будівлі, пов'язаній з боєприпасами та особовим складом російських військ.

Ще раніше у російському Бєлгороді на місцевій нафтобазі виникла пожежа.

На початку листопада губернатор регіону заявляв про евакуацію населення, яку за методичкою Кремля назвав "тимчасовим виїздом" з регіону.

Своєю чергою, військовий експерт Жданов назвав несподівану причину, чому росіяни обстрілюють свій Бєлгород.

Курську ж тим часом почали встановлювати посилені лінії оборони.

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