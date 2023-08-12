У Росії почали продавати нагороди від Путіна за Кримський міст: у чому причина

Ціна медальки коливається від 300 до 900 тисяч російських рублів.

На російських платформі Інтернет-оголошень “Авіто” почали масово з'являтися пропозиції щодо продажу медалей, вручених президентом РФ Володимиром Путіним за участь у будівництві Кримського мосту.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Будівельник із Краснодарського краю, який продає нагороду за 450 тисяч рублів, пояснив, що йому “просто потрібні гроші”. Інший продавець, який виставив ціну 300 тисяч рублів, пояснив, що йому потрібно повернути борги.

Найбільше за медальку від Путіна (900 тисяч рублів) намагається отримати будівельник із Пензенської області. За його словами, він не бачить сенсу зберігати цю нагороду, а гроші потрібні.

За чинним у РФ курсом за 100 російських рублів можна купити 1 долар США. Таким чином вартість брязкалець від Путіна росіяни оцінюють від 300 до 900 доларів.

Медаль “За будівництво Кримського мосту” була започаткована президентом Росії Путіним у 2018 році. За вручення нагород відповідав Мінтранс РФ. Для виготовлення медалей, футлярів та грамот міністерству виділили 27,8 млн рублів.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв про погіршення економічної ситуації в державі-агресорці, оскільки прибутки від продажу російської нафти стрімко знижуються, а робоча сила втікає від призову на службу за кордон.

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