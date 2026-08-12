У Росії почали "полювання" на новобранців до армії: чоловіків забирають просто з вулиць

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У Росії чоловіків почали затримувати просто на вулицях і доставляти до пунктів відбору на військову службу за контрактом. Один із останніх випадків стався в Омську.

Про такі випадки повідомляють російські правозахисники та родичі затриманих.

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За даними російських ЗМІ, 31-річного Дмитра С. затримали 8 серпня, коли він сидів на лавці та пив пиво.

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За словами його сестри, до чоловіка під'їхали кілька людей у цивільному, заламали йому руки та посадили в автомобіль.

Згодом родина з'ясувала, що чоловіка доправили до пункту відбору на військову службу за контрактом «Сіріус 55».

За словами самого Дмитра, там на нього чинили психологічний тиск і змусили підписати контракт із Міністерством оборони Росії. Родичі звернулися до прокуратури, де їм запропонували зібрати додаткові документи.

Подібні рейди проводять і в інших регіонах

Правозахисники стверджують, що Омськ — не єдиний регіон, де чоловіків можуть забирати з вулиць до пунктів вербування.

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Схожу практику раніше описували в Пензі. За їхніми даними, силовики зупиняють чоловіків, перевіряють документи та можуть доправляти їх до пунктів набору на контрактну службу.

Особливу увагу, за словами правозахисників, приділяють боржникам, людям із судимостями та іншим вразливим категоріям.

Місцевий військком у Пензі раніше підтверджував проведення таких вуличних рейдів, однак заперечував, що вони пов'язані з мобілізацією.

Правозахисники вважають, що таким способом російська влада намагається збільшити набір людей на війну на тлі скорочення кількості добровольців.

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Росія готується до нової мобілізації: останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський із посиланням на дані української розвідки заявив, що Росія готується до масштабнішої мобілізації восени — після парламентських виборів.

«Була доповідь ГУР МО — Олега Іващенка — про підготовку російської мобілізації. Все підтверджується внутрішніми російськими документами — вони її готують на осінь, якраз після імітації парламентських виборів», — говорив Зеленський.

За його словами, після виборів Кремль може спробувати додатково мобілізувати кілька сотень тисяч людей до кінця року, а ще приблизно стільки ж — наступного року.

Водночас керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко також заявляв, що в Кремлі обговорювали новий мобілізаційний план до кінця року.

За його словами, російська армія нібито запитує до 800 тисяч новобранців, однак реально може отримати від 300 до 500 тисяч людей.

Денисенко припускає, що офіційно нову хвилю мобілізації в Росії можуть не оголошувати. Натомість Москва може різко збільшити щомісячні плани набору та використовувати різні способи залучення людей до війська.

«Контрактні виплати ніхто не скасовує, щоб не підривати соціальний договір останніх років, який зводиться до обміну життя на пристойні суми грошей», — зазначав аналітик.

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