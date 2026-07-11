У Росії почали відключати інтернет, мотивуючи загрозою дронів

В РФ блокують інтернет

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У Санкт-Петербурзі та Ленінградській області ввечері 10 липня сталося масштабне відключення мобільного інтернету.

Про це повідомляє The Moscow Times.

За інформацією видання, станом на 21:50 за московським часом сервіс Downdetector зафіксував понад 600 скарг протягом години. Загалом за добу кількість звернень користувачів перевищила 4,5 тисячі.

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Росіяни повідомляли про недоступність значної частини сайтів і месенджерів. За їхніми словами, працювали лише ресурси, включені до обмеженого переліку.

Найбільші обмеження були зафіксовані в Центральному, Василеостровському та Виборзькому районах Санкт-Петербурга.

Перед запровадженням обмежень мобільний оператор МТС розіслав абонентам повідомлення, у яких попередив про можливі перебої зі зв’язком, пояснивши це «безпековими міркуваннями».

Своєю чергою губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що причиною відключень стала загроза атак безпілотників.

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Раніше повідомлялося, що через безпрецедентне посилення інтернет-цензури з боку Кремля росіяни масово купують другі смартфони та встановлюють VPN-сервіси для обходу державних блокувань.

Ми раніше інформували, що російська влада відключає мобільний інтернет, а також блокує дедалі більшу кількість іноземних застосунків, якими користуються мільйони росіян.

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