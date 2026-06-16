У Росії почали впроваджувати обмеження на продаж пального: що відбувається

Путін / © Associated Press

Реклама

Одна з найбільших нафтових компаній Росії «Татнєфть» запровадила обмеження на продаж пального. Йдеться про бензин та дизель по всій території РФ.

Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, ситуація є наслідком політики російського керівництва та війни проти України.

Реклама

«Результат авантюри Путіна — ганьба Росії і його особиста ганьба. Для кожного росіянина це ще й погіршення життя вже сьогодні, і це справедливо», — заявив Коваленко.

Він також додав, що росіяни несуть відповідальність за війну та перебування чинного режиму при владі.

Раніше у Москві та Санкт-Петербурзі на автозаправках почали запроваджувати ліміти на продаж бензину та дизельного пального. Йдеться про обмеження, зокрема до 20 літрів бензину в одні руки та до 40 літрів дизелю на деяких мережах АЗС. За даними ЗМІ, обмеження пов’язані з дефіцитом пального, який виник після серії ударів по російських нафтопереробних заводах. У низці регіонів РФ ситуація погіршується, при цьому влада офіційно заперечує масштаб проблем із постачанням пального.

Відомо, що паливна криза спіткала й мешканців Донецька. У регіоні на АЗС фіксують кілометрові черги. Ситуацію ускладнюють також нічні крадіжки бензину прямісінько з баків автомобілів — кадри потрапили до Мережі. Щобільше, серйозний дефіцит змушує водіїв «добувати» бензин чи дизель за кордоном — у РФ.

Реклама

У Криму російське командування наказало використовувати цивільний транспорт для перевезення пального по трасі Р-280, що з’єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Кримом. Річ у тім, що ЗСУ вражають бензовози, тож пальне не доїжджає до російських підрозділів.

Новини партнерів